Венгрия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Венгрия не будет присоединяться к санкциям, которые несут ущерб венгерским гражданам, и не станет принимать меры против энергетического сектора России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

Он подчеркнул, что в Венгрии не позволят, «чтобы граждане платили цену за войну в соседней стране». Позицию министра иностранных дел государства поддержал и президент Сербии Александр Вучич.