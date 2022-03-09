Венгрия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям
Венгрия не будет присоединяться к санкциям, которые несут ущерб венгерским гражданам, и не станет принимать меры против энергетического сектора России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.
Он подчеркнул, что в Венгрии не позволят, «чтобы граждане платили цену за войну в соседней стране». Позицию министра иностранных дел государства поддержал и президент Сербии Александр Вучич.
По словам Сийярто, российские энергоресурсы играют значительную роль в Восточной Европе, поэтому для их замены понадобится несколько лет.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на сайт по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai сообщило, что на фоне ситуации на Украине Россия вырвалась в мировые лидеры по количеству санкций.
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