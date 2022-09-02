Урсула фон дер Ляйен: пришло время установить лимит на российский газ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время установить лимит цен на российский газ, поступающий в Европу по трубопроводу, сообщает ТАСС.
Она также сообщила, что министры энергетики стран-членов Евросоюза обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.
Как рассказала агентству Reuters замглавы директората ЕК по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер, её ведомство рассматривает сейчас разные варианты ограничения стоимости российского газа. Они касаются как импорта из России, так и оптовой продажи топлива внутри Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что Запад готовится к введению потолка цен на российскую нефть.
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