Урсула фон дер Ляйен: пришло время установить лимит на российский газ

Как рассказала агентству Reuters замглавы директората ЕК по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер, её ведомство рассматривает сейчас разные варианты ограничения стоимости российского газа. Они касаются как импорта из России, так и оптовой продажи топлива внутри Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Запад готовится к введению потолка цен на российскую нефть.

