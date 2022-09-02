Урсула фон дер Ляйен: пришло время установить лимит на российский газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время установить лимит цен на российский газ, поступающий в Европу по трубопроводу, сообщает ТАСС.

Она также сообщила, что министры энергетики стран-членов Евросоюза обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.

«Услуга Путину»: Россия побеждает на энергетических рынках вопреки санкциям

Как рассказала агентству Reuters замглавы директората ЕК по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер, её ведомство рассматривает сейчас разные варианты ограничения стоимости российского газа. Они касаются как импорта из России, так и оптовой продажи топлива внутри Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Запад готовится к введению потолка цен на российскую нефть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЦеныРоссийский ГазЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры