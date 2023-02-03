Урсула фон дер Ляйен: ЕС продолжит допускать украинские товары на свой рынок без пошлин

Евросоюз продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, сообщает РИА Новости.

«Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году», — пояснила глава ЕК.

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Говоря о сроках вступления Украины в ЕС, она отметила, что жёстких сроков в процессе европейской интеграции нет.

Но, вместе с тем, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это процесс, который зависит от выполнения всех условий.

Ранее, как сообщала НСН, Еврокомиссия оценила десятый пакет санкций против РФ в €10 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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