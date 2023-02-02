Еврокомиссия объявит о новом пакете финансовой помощи для Украины

Еврокомиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан, сообщает РИА Новости.

По его словам, совещание, в котором принимают участия члены украинского правительства и представители Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен проходит в Киеве в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на завтра.

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«Для поддержки реформ на Украине мы объявим о новом пакете поддержки в размере 400 миллионов евро, включая 145 миллионов на гуманитарную помощь», - отметил Хан.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев.

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ФОТО: РИА Новости
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