Еврокомиссия объявит о новом пакете финансовой помощи для Украины

Еврокомиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан, сообщает РИА Новости.

По его словам, совещание, в котором принимают участия члены украинского правительства и представители Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен проходит в Киеве в преддверии саммита ЕС-Украина, намеченного на завтра.