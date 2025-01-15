В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге

В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге, что способствовало распространению бушующих лесных пожаров, сообщил глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелл на пресс-конференции.

Уточняется, что один из задержанных использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар. Другие подробности дела пока не приводятся.

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Первые обвинения в кражах и поджогах во время охвативших штат Калифорния пожаров были предъявлены десяти злоумышленникам накануне. Об этом заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман. Он уточнил, что девять человек обвиняются в кражах. Они вынесли из нескольких домов различные документы и около 200 тысяч долларов, а у неназванной американской звезды также похитили статуэтку премии «Эмми». Ещё один злоумышленник обвиняется в поджогах.

Обстановка в Лос-Анджелесе остается напряженной на фоне пожаров, которые продолжаются с 7 января, однако многим людям уже удалось эвакуироваться, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров, знакомые которого проживают в Калифорнии «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СледствиеСШАЛесные Пожары

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