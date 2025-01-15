В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге, что способствовало распространению бушующих лесных пожаров, сообщил глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелл на пресс-конференции.

Уточняется, что один из задержанных использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар. Другие подробности дела пока не приводятся.