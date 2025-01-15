ФАС: Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба предупредила Т-Банк о том, что кредитной организации грозит административный штраф за нарушение закона о рекламе, сообщает агентство Прайм.

ФАС завела еще одно дело на «Альфа-Банк» из-за нарушения закона о рекламе

В ведомстве пояснили, что Т-Банк разместил в своем мобильном приложении рекламу сервиса Kaspersky Safe Kids без пометки на то, что эта информация является рекламной. Кроме того, согласно закону «О рекламе», необходимо назвать рекламодателя или дать ссылку на сайт организации, что также не было сделано.

При этом, как отметили в ФАС, Т-Банк в декабре 2024 года разместил в своем мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки.

Ранее стало известно, что ФАС начнет проверку логистики товаров в крупных торговых сетях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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