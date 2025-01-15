Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг первого в этом году турнира из категории «Больного шлема» - Открытого чемпионата Австралии, передает ТАСС.
Для этого ей удалось сломить сопротивление Айлы Томлянович, выступающей за Австралию. Матч завершился в двух партиях, счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 12 номером. Следующая соперница Шнайдер определится после встречи представительницы Хорватии Донны Векич и британки Хэрриет Дарт.
Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Американской академии киноискусств опровергли сообщения об отмене «Оскара»
- Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
- В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО
- Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
- Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время
- Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост
- АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое
- Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
- Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко
- Пушилин: В Донецке построят новый аэропорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru