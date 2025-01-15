Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг первого в этом году турнира из категории «Больного шлема» - Открытого чемпионата Австралии, передает ТАСС.

Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Гонконге

Для этого ей удалось сломить сопротивление Айлы Томлянович, выступающей за Австралию. Матч завершился в двух партиях, счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 12 номером. Следующая соперница Шнайдер определится после встречи представительницы Хорватии Донны Векич и британки Хэрриет Дарт.

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссиянеРоссияАвстралияСпортБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры