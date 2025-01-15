Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open

Для этого ей удалось сломить сопротивление Айлы Томлянович, выступающей за Австралию. Матч завершился в двух партиях, счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 12 номером. Следующая соперница Шнайдер определится после встречи представительницы Хорватии Донны Векич и британки Хэрриет Дарт.

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

