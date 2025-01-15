В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
Новая вспышка вируса Марбург в Танзании заразила девять человек, восемь из них погибли, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Несколько недель назад в ВОЗ сообщили о прекращении вспышки заболевания в соседней Руанде. Отмечается, что уровень смертности от лихорадки достигает 88%, она относится к тому же семейству вирусов, что и вирус, вызывающий Эболу.
Заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-инфекциониста Сергея Вознесенского.
Он посоветовал тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, что минимизирует вероятность заражения любыми вирусами, если они присутствуют на их кожуре.
Также вирус передается при близком контакте с инфицированным человеком или животным.
Вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг Australian Open
- Пушилин: Восстановление Донецка и Макеевки начнут в 2025 году
- Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января
- ФАС: Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
- РКН изучит идеи о проверке через «Госуслуги» возраста при продаже товаров для взрослых
- Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной в России
- В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге
- Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
- Коллекцию предметов искусства модельера Ива Сен-Лорана продадут с аукциона
- В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru