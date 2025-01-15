В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек

Новая вспышка вируса Марбург в Танзании заразила девять человек, восемь из них погибли, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Несколько недель назад в ВОЗ сообщили о прекращении вспышки заболевания в соседней Руанде. Отмечается, что уровень смертности от лихорадки достигает 88%, она относится к тому же семейству вирусов, что и вирус, вызывающий Эболу.

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Заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-инфекциониста Сергея Вознесенского.

Он посоветовал тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, что минимизирует вероятность заражения любыми вирусами, если они присутствуют на их кожуре.

Также вирус передается при близком контакте с инфицированным человеком или животным.

Вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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ФОТО: ТАСС / Татьяна Симоненкова
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