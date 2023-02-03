Еврокомиссия оценила десятый пакет санкций против РФ в €10 млрд
Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за ситуации на Украине, будет предусматривать ограничения на сумму до 10 миллиардов евро. Такую цифру назвала руководитель исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.
Новые ограничительные меры должны быть активированы 24 февраля – в годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. По словам главы Еврокомиссии, этот пакет также призван закрыть пробелы предыдущих санкционных ограничений.
Брюссель вместе с партнерами сейчас также думают над тем, как использовать замороженные государственные активы РФ «на благо Украины». На саммит ЕС - Украина в Киев прибыли председатели Евросовета, Еврокомиссии и руководство внешнеполитической службы ЕС.
На фоне санкционного давления объективных предпосылок для подъема экономики России нет заявил в комментарии НСН бывший глава Минтруда, заслуженный экономист РФ Сергей Калашников. По его оценке, в 2023 году падение может продолжиться или будет достигнуто «дно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru