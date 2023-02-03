Еврокомиссия оценила десятый пакет санкций против РФ в €10 млрд

Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за ситуации на Украине, будет предусматривать ограничения на сумму до 10 миллиардов евро. Такую цифру назвала руководитель исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.

Новые ограничительные меры должны быть активированы 24 февраля – в годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. По словам главы Еврокомиссии, этот пакет также призван закрыть пробелы предыдущих санкционных ограничений.