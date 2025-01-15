Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января

Вспышка ящура зафиксирована в стаде буйволов в Германии, что стало первым таким случаем для страны за последние 40 лет.

Ранее произведенные российскими компаниями печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой» внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении госстандарта республики. Ограничения касаются продукции кондитерской фабрики в Челябинске «Колос» и товаров торговой марки «Любимая лавка» пензенской компании «Капитал».

До этого в Белоруссии также запретили российскую гречку «Фермер» производства ООО «Дары полей» из Барнаула, передает «Радиоточка НСН».

