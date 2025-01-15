Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января

Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января, сообщил Россельхознадзор.

Решение принято в связи с регистрацией в Германии ящура. Уточняется, что Россия с 20 января может ограничить ввоз продукции из Евросоюза в целом, чтобы предотвратить занос и распространение заболевания.

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Вспышка ящура зафиксирована в стаде буйволов в Германии, что стало первым таким случаем для страны за последние 40 лет.

Ранее произведенные российскими компаниями печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой» внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении госстандарта республики. Ограничения касаются продукции кондитерской фабрики в Челябинске «Колос» и товаров торговой марки «Любимая лавка» пензенской компании «Капитал».

До этого в Белоруссии также запретили российскую гречку «Фермер» производства ООО «Дары полей» из Барнаула, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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