Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января
Россия и Белоруссия запретили ввоз продукции животноводства из ФРГ с 15 января, сообщил Россельхознадзор.
Решение принято в связи с регистрацией в Германии ящура. Уточняется, что Россия с 20 января может ограничить ввоз продукции из Евросоюза в целом, чтобы предотвратить занос и распространение заболевания.
Вспышка ящура зафиксирована в стаде буйволов в Германии, что стало первым таким случаем для страны за последние 40 лет.
Ранее произведенные российскими компаниями печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой» внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении госстандарта республики. Ограничения касаются продукции кондитерской фабрики в Челябинске «Колос» и товаров торговой марки «Любимая лавка» пензенской компании «Капитал».
До этого в Белоруссии также запретили российскую гречку «Фермер» производства ООО «Дары полей» из Барнаула, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru