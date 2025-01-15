РКН изучит идеи о проверке через «Госуслуги» возраста при продаже товаров для взрослых

В письме за подписью замруководителя РКН Милоша Вагнера говорится, что ведомство готово рассмотреть инициативы при их поступлении в целях «минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой на маркетплейсах». В РКН также указали, что такие инициативы повысят уровень защиты детей от информации, которая причиняет вред их развитию и здоровью.

До этого Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой обязать все маркетплейсы проверять через «Госуслуги» возраст покупателей подобных товаров.

Ранее данные ресурса «Чек Индекс» и CDEK.Shopping показали, что россияне, покупая товары для взрослых, стали больше отдавать предпочтение интернет-магазинам, передает «Радиоточка НСН».

