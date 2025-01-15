Коллекцию предметов искусства модельера Ива Сен-Лорана продадут с аукциона
В Париже 25 января аукционный дом Sotheby’s проведет аукцион, на котором будет распродана коллекция произведений искусства, собранная, в свое время, знаменитым французском модельером Ив Сен-Лораном, сообщает сайт Sotheby’s.
Среди лотов будут, в том числе, работы Энди Уорхола и фотографии Хельмута Ньютона, которые они лично подарили модельеру. Информация об остальных предметах, выставляемых на торги, пока держится в секрете.
«Эти тщательно отобранные работы отражают безупречный вкус и страсть к вечной элегантности», - анонсировал аукционный дом.
Ранее онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали на 1 миллион рублей за фильм «Ив Сен-Лоран», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru