Коллекцию предметов искусства модельера Ива Сен-Лорана продадут с аукциона

В Париже 25 января аукционный дом Sotheby’s проведет аукцион, на котором будет распродана коллекция произведений искусства, собранная, в свое время, знаменитым французском модельером Ив Сен-Лораном, сообщает сайт Sotheby’s.

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Среди лотов будут, в том числе, работы Энди Уорхола и фотографии Хельмута Ньютона, которые они лично подарили модельеру. Информация об остальных предметах, выставляемых на торги, пока держится в секрете.

«Эти тщательно отобранные работы отражают безупречный вкус и страсть к вечной элегантности», - анонсировал аукционный дом.

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ФОТО: Abaca Press/TASS
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