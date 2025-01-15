Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО

Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО, к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщают местные СМИ.

Точная дата поставок не называется, при этом стоимость ракет оценивается в 60 миллионов евро.

Германия передала Украине первую САУ типа RCH 155

Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину. В результате переговоров ожидается, что он примет еще ряд решений о поставках Киеву.

Ранее министр обороны ФРГ передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку типа RCH 155. Как ожидается, Киев получит 54 таких установки. Также он заявил, что комплекс ПВО Patriot производства США будет развернут в городе Жешув (Польша), находящемся в 100 километрах от КПП «Краковец» на польско-украинской границе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСпецоперацияУкраина

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