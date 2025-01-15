Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО, к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщают местные СМИ.
Точная дата поставок не называется, при этом стоимость ракет оценивается в 60 миллионов евро.
Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину. В результате переговоров ожидается, что он примет еще ряд решений о поставках Киеву.
Ранее министр обороны ФРГ передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку типа RCH 155. Как ожидается, Киев получит 54 таких установки. Также он заявил, что комплекс ПВО Patriot производства США будет развернут в городе Жешув (Польша), находящемся в 100 километрах от КПП «Краковец» на польско-украинской границе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
- Коллекцию предметов искусства модельера Ива Сен-Лорана продадут с аукциона
- В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
- «Росатом»: РФ предложила Вьетнаму построить новую АЭС на основе двух энергоблоков
- ФСБ: Разведка Украины обещала $1 млн за оставление армией РФ позиций в ДНР
- МИД Молдавии: Страна начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели
- Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в 12 раз
- В Киеве недалеко от офиса Зеленского загорелась электроподстанция
- СМИ: Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался давать показания на допросе
- Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru