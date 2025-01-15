Пушилин: Восстановление Донецка и Макеевки начнут в 2025 году

Восстановительные работы в Донецко-Макеевской агломерации планируют начать в текущем году. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Мы в этом году ставим себе задачу в Донецко-Макеевской агломерации приступить к полноценным восстановительным работам и строительству нового жилья», — отметил политик.

По словам Пушилина, власти ДНР уже утвердили участки, где установят высотные строительные краны для обустройства Донецка, Макеевки и ряда других населенных пунктов.

Ранее Пушилин анонсировал работы по разминированию аэропорта Донецка в наступившем году, пишет RT.

