Пушилин: Восстановление Донецка и Макеевки начнут в 2025 году

Восстановительные работы в Донецко-Макеевской агломерации планируют начать в текущем году. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Мы в этом году ставим себе задачу в Донецко-Макеевской агломерации приступить к полноценным восстановительным работам и строительству нового жилья», — отметил политик.

По словам Пушилина, власти ДНР уже утвердили участки, где установят высотные строительные краны для обустройства Донецка, Макеевки и ряда других населенных пунктов.

Ранее Пушилин анонсировал работы по разминированию аэропорта Донецка в наступившем году, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонецкДНРДенис Пушилин

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