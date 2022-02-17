«Победа Путина» или временная передышка: Запад переживает несостоявшееся «вторжение»

Президент России Владимир Путин одержал победу в геополитической гонке с Вашингтоном и Брюсселем, пишет The Telegraph в контексте несбывшихся прогнозов западных СМИ и США о «российском вторжении» на Украину: вместо нападения в ночь на 16 февраля Москва отводит войска по завершении плановых учений.

Издание отметило, что на руку Путину сыграло то, что политики Европы отказались от выступления против Москвы «единым фронтом». Кроме того, антироссийская политика США проявляется в виде воинственной риторики, серьезных мер страна не принимает.



The Telegraph заключает, что Москва победила и достигла своих геополитических целей. Так, в текущих условиях вероятность вступления Украины в НАТО крайне мала. Еще одно преимущество России в том, что газопровод «Северный поток — 2» уже готов к поставкам газа для Европы.