«Победа Путина» или временная передышка: Запад переживает несостоявшееся «вторжение»
Западные СМИ и российские политики празднуют победу Путина над Западом, однако экономисты более сдержанны в оценках ситуации.
Президент России Владимир Путин одержал победу в геополитической гонке с Вашингтоном и Брюсселем, пишет The Telegraph в контексте несбывшихся прогнозов западных СМИ и США о «российском вторжении» на Украину: вместо нападения в ночь на 16 февраля Москва отводит войска по завершении плановых учений.
Издание отметило, что на руку Путину сыграло то, что политики Европы отказались от выступления против Москвы «единым фронтом». Кроме того, антироссийская политика США проявляется в виде воинственной риторики, серьезных мер страна не принимает.
The Telegraph заключает, что Москва победила и достигла своих геополитических целей. Так, в текущих условиях вероятность вступления Украины в НАТО крайне мала. Еще одно преимущество России в том, что газопровод «Северный поток — 2» уже готов к поставкам газа для Европы.
Завершение военных учений к 16 февраля является победой российской дипломатии, подтвердил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я бы не сказал, что это поражение Запада, он привык к такого рода фокусам. Они даже не покраснеют, уверяю вас. <...> Что касается совести и изменения мнения мировой общественности, я сильно сомневаюсь, а вот что касается российской дипломатии – это 100%. Я расцениваю это как победу российской дипломатии. Все попытки втянуть нас в войну к 16 числу провалились. Хотя это не означает, что они не продолжат готовить разные провокации», - отметил политик.
С ним солидарен член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков, который назвал «глупостью» и «никчемной» работой данные американской разведки.
«Всё это показывает очень высокий уровень коллективной глупости Запада и руководства Соединённых штатов Америки. Делать такие заявления, указывать конкретные даты, нагнетать ситуацию, перевозить посольство из Киева во Львов, запрещать полёты и прочее… – это сверхглупость. <...> Это показывает то, что их соответствующие службы, которые осуществляют разведку и дают прогнозы, они совершенно никчёмные и никудышные», – заявил он.
Однако председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов напомнил, что стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене, поэтому праздновать победу рановато.
«Идет такая откровенная и очень, я бы сказал, бесцеремонная игра с обеих сторон, когда нервы, мускулы – всё задействовано. Какое-то время это ещё будет продолжаться, но мы пока еще не в моменте кульминации. Когда он произойдет, тогда и имеет смысл об этом говорить, а пока все разговоры – это так. Пока в этой борьбе нет результата, мы в самом разгаре, каждый задействует свои конкурентные преимущества. У нас это военная сила в Восточной Европе, а у них – грандиозная возможность сформировать мировое общественное мнение. Вот каждый врубил по полной программе, смотрим, кто кого переборет», - объяснил политолог.
При этом Запад держит в рукаве свой традиционный «козырь» в виде санкций. Так, Agence France-Presse со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен передает, что санкции против Москвы в случае гипотетического вторжения на Украину будут иметь «глобальные последствия».
Министр уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится «пакет санкций», направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий «контроль над экспортом».
Тем временем министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что новые санкции не будут смертельными для экономики и финансовой системы России. По его словам, у страны есть план на случай новых ограничений. Речь идет о «щите» из золотовалютных резервов и низкого госдолга.
«Не могу сказать, что ничего не почувствуем - конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Конечно, сначала это приведет к определённой волатильности, но что делать? Не впервой», - констатировал министр.
Однако оптимизма главы Минфина не разделил один из его предшественников, бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев. По его словам, в случае признания Россией ДНР и ЛНР наверняка последуют санкции Запада, от жесткости которых будет зависеть судьба рубля, возможная инфляция и рост цен.
«Здесь есть две составляющих. Первая – какие последуют санкции, если признание произойдет, и насколько они будут жесткими. Второй момент – насколько увеличится помощь этим никем не признанным республикам, поскольку придется российском бюджету раскошеливаться. От того, как отреагирует Запад, жесткие ли будут санкции, будет зависеть, насколько ослабеет рубль, если ослабеет. От этого будет зависеть последующая инфляция», - сказал Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее читатели портала американского телеканала ABC News высмеяли обращение к россиянам главы белого дома Джо Байдена, назвав его неискренним. В своем видеообращении президент заявил, что США и РФ «не враги».
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