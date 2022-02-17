Британский МИД считает, что отвод войск РФ от Украины не решит проблемы

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что отвод войск РФ от украинской границы не решит проблемы и призвала укреплять НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Трасс, необходимо делать инвестиции в оборону и средства сдерживания, модернизировать НАТО.

Кроме того, глава британского МИД считает требования РФ по безопасности нелегитимными, поскольку «НАТО или Украина не угрожают России». Трасс призвала российские власти к дипломатии, указав на серьезные последствия для страны в противном случае.

