«Юридический вакуум»: Климов допустил госпереворот на Украине после 21 мая
Зеленский не будет иметь мандата для продолжения своих президентских полномочий, отметил в эфире НСН Андрей Климов.
После того, как президентские полномочия Владимира Зеленского истекут, многие украинцы могут решить воспользоваться юридическим вакуумом, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. По его словам в стране может произойти госпереворот или установиться военная диктатура.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По его словам, нужно положить документ на стол и «двигаться по нему». Президент России с ним согласился, однако отметил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Климов подчеркнул, что слова двух лидеров не означают «механического» возврата к условиям договора и напомнил об истечении срока полномочий Зеленского.
«У них с 21 мая будет серая юридическая зона. Вся Украина окажется в правовом вакууме, этим многие могут попытаться воспользоваться: там могут быть новые государственные перевороты, военная диктатура, все, что угодно. Могут появиться самозванцы. Ходят слухи, что хотят то ли выгнать из страны Зеленского, то ли он сам сбежит, то ли с ним что-то случится непоправимое. Полномочия Зеленского де-юре заканчиваются 21 мая, об этом знают во всем мире, знают Киев и знает прекрасно Зеленский. С этого дня он просто гражданин Украины, который когда-то был ее президентом, как Кучма, Порошенко, Янукович и Ющенко. У него не будет мандата продолжать работу дальше», - сказал Климов.
Сенатор отметил, что слова Путина и Лукашенко не означают «механического» возврата к условиям мирного договора в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что граждане Украины хотят остановить трагедию, которая длится с 2014 года.
«В переговорах на Украине заинтересованы многие люди, они есть и в России в том числе... И в России есть украинцы с украинскими паспортами, которые заинтересованы в нормальных переговорах в интересах украинского народа с полным учетом национальных интересов России. В Минске также есть такие украинцы. Есть украинцы внутри Украины, которые тоже желали бы вернуться к реальности и остановить эту трагедию, которую с 2014 года раздувают западники. Запад пытается перехватить инициативу для продолжения этой агонии. Мы украинскому народу предлагаем другое, о чем говорили два наших лидера. Самое главное, чтобы слова, произнесенные вчера, не воспринимались как желание механически вернуться на полтора года назад, очень многое с тех пор изменилось», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции сообщило, что активизация стамбульского процесса по урегулированию на Украине может содействовать прекращению огня. Отмечается, что Анкара готова к любому посредничеству.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. Позднее, 4 октября того же года, Владимир Зеленский ввел в действие решение о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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