«Юридический вакуум»: Климов допустил госпереворот на Украине после 21 мая

После того, как президентские полномочия Владимира Зеленского истекут, многие украинцы могут решить воспользоваться юридическим вакуумом, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. По его словам в стране может произойти госпереворот или установиться военная диктатура.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По его словам, нужно положить документ на стол и «двигаться по нему». Президент России с ним согласился, однако отметил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Климов подчеркнул, что слова двух лидеров не означают «механического» возврата к условиям договора и напомнил об истечении срока полномочий Зеленского.