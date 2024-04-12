«Плечом к плечу»: Путин встретился с Лукашенко и заявил о готовности к диалогу с Киевом
Путин согласился с предложением Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной. При этом российский президент подчеркнул, что Москва против навязывания мирных схем, «не имеющих ничего общего с действительностью».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля прибыл с рабочим визитом в Москву. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле они затронули ряд вопросов, в частности, конфликт на Украине и тему мирных переговоров. Встреча лидеров длилась четыре часа.
ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ
Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта с Украиной и была склонна именно к этому, заявил Путин. Глава государства отметил, что киевские власти сами загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить на поле боя. По словам Путина, сейчас они понимают, что сделать это невозможно.
Также Путин затронул тему конференции по Украине в Швейцарии, которая должна пройти в июне. Он отметил, что Москву на это мероприятие не приглашают, однако говорят, что без нее достичь мира невозможно.
«А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», – заявил президент.
Кроме того, Путин отметил, что выступает против навязывания схем по урегулированию конфликта, «которые не имеют ничего общего с действительностью».
В свою очередь Александр Лукашенко подержал позицию Путина. Он отметил, что без РФ участники конференции в Швейцарии смогут договориться только о том, как усилить эскалацию конфликта.
«О чем с ними можно разговаривать, если они собираются нам что-то продиктовать или наклонить, это не предложение к мирным переговорам. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться», – сказал он.
Белорусский президент также заявил, что скоро Украина может одуматься и понять, «где ее счастье». В ответ на это Путин сказал: «Пускай решают сами».
Также лидеры обсудили мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Путин согласился с предложением белорусского президента вернуться к согласованному в Турции договору с Украиной. Лукашенко заявил, что его «чутье никогда не обманывало» и что инициативы Путина по поводу урегулирования конфликта «найдут отклик на Украине».
«Найдут. У военных найдут, как ни странно. Я готов с вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении», – сказал Лукашенко.
Он заявил, что в ходе переговоров в Турции стороны пришли к «серьезным подвижкам». По словам Лукашенко, «и россияне "подвинулись", и украинцы». Однако потом, указал он, «приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца».
ВОЙНУ С ЗАПАДОМ ОТВЕРГЛИ
Лукашенко заявил, что Минск никогда не обсуждал с Москвой захват Европы, так как «своих проблем хватает». В свою очередь Путин отметил, что высказывания представителей европейских стран о возможном нападении РФ на Запад являются чушью, которая нужна западным правящим кругам, чтобы объяснить и оправдать расходы на украинский конфликт.
«Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам», – сказал Путин.
При этом Лукашенко заявил, что на западной границе государства складывается тяжелая ситуация. По словам президента, политика литовского, польского и латвийского руководства конфронтационная. Он также рассказал о переброске «батальонов» американцев и немцев на территории Литвы и Польши. Лукашенко напомнил, что они проводят учения. Лидер Белоруссии подчеркнул, что именно поэтому он был вынужден развернуть свои части и «выстроиться напротив».
«Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел им на пользу, в Литву, в Польшу батальоны», – сказал он.
До этого, в январе, эстонское минобороны сообщило, что Эстония, Литва и Латвия решили создать общую оборонительную зону на границе с РФ и Белоруссией. Ее целью станет сдерживание и защита от якобы военной угрозы.
Лукашенко и Путин продолжат переговоры 12 апреля. Также ожидается, что Лукашенко и Путин 12 апреля примут участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики, передает «Радиоточка НСН».
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