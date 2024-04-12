«Плечом к плечу»: Путин встретился с Лукашенко и заявил о готовности к диалогу с Киевом

Также Путин затронул тему конференции по Украине в Швейцарии, которая должна пройти в июне. Он отметил, что Москву на это мероприятие не приглашают, однако говорят, что без нее достичь мира невозможно.

«А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», – заявил президент.

Кроме того, Путин отметил, что выступает против навязывания схем по урегулированию конфликта, «которые не имеют ничего общего с действительностью».

В свою очередь Александр Лукашенко подержал позицию Путина. Он отметил, что без РФ участники конференции в Швейцарии смогут договориться только о том, как усилить эскалацию конфликта.

«О чем с ними можно разговаривать, если они собираются нам что-то продиктовать или наклонить, это не предложение к мирным переговорам. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться», – сказал он.

Белорусский президент также заявил, что скоро Украина может одуматься и понять, «где ее счастье». В ответ на это Путин сказал: «Пускай решают сами».