Лавров: Запад не готов к переговорам по Украине

По его словам, вместо этого звучат «полупровокационные призывы» убедить Москву работать по «формуле» президента Украины Владимира Зеленского.

«Я думаю, они уже никем не воспринимаются всерьез, и на месте людей, которые дорожат своей репутацией, я бы перестал эту «формулу» упоминать», - заключил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «формула мира» Зеленского - это «попытка в очередной раз смухлевать», сообщает RT.

