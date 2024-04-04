Лавров: Запад не готов к переговорам по Украине
Запад в настоящее время не готов к обсуждению переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, вместо этого звучат «полупровокационные призывы» убедить Москву работать по «формуле» президента Украины Владимира Зеленского.
«Я думаю, они уже никем не воспринимаются всерьез, и на месте людей, которые дорожат своей репутацией, я бы перестал эту «формулу» упоминать», - заключил министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «формула мира» Зеленского - это «попытка в очередной раз смухлевать», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru