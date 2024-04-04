Лавров: Запад не готов к переговорам по Украине

Запад в настоящее время не готов к обсуждению переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, вместо этого звучат «полупровокационные призывы» убедить Москву работать по «формуле» президента Украины Владимира Зеленского.

«Я думаю, они уже никем не воспринимаются всерьез, и на месте людей, которые дорожат своей репутацией, я бы перестал эту «формулу» упоминать», - заключил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «формула мира» Зеленского - это «попытка в очередной раз смухлевать», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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