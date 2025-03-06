Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social потребовал от ХАМАС незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела убитых.

СМИ: ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту

Также президент обратился с угрозами в адрес жителей Газы, пообещав тяжелые последствия, если руководство ХАМАС не выполнит его требование.

Ранее Израиль согласился продлить прекращение огня в обмен на освобождение заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ХамасСШАДональд Трамп

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