«Упрямство и жадность Пашиняна». Названы причины поражения Армении в войне
Директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции НСН заявил, что у Армении было два шанса решить конфликт в более выгодном для себя свете.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»
После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский и часть Газахского района.
Директор Института политических исследований Сергей Марков высказал свои предположения, что стало причиной поражения Армении.
«С моей точки зрения, это перемирие является политической фиксацией военной победы Азербайджана. Это одновременно выгодно и Армении. Поскольку спасло от катастрофы. Эта катастрофа была бы, если бы их группировка войск была окружена в районе Степанакерта. И произошло бы избиение молодых людей в армянской военной форме. Причина поражения Армении в войне – более низкие экономические и военные показатели по сравнению с Азербайджаном, серьезный союзник Турция на стороне противника, но еще упрямство и жадность премьер-министра Пашиняна и высших политических сил. Даже Путин сказал, что было две возможности компромисса, он был удивлен, почему армянское руководство не пошло на это», - отметил Марков.
Ранее во время пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что России нужно сделать выводы и найти способ компенсировать усиление Турции на Кавказе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Власти Дании отчитались об окончательном решении вопроса норок
- Хинштейн не исключил блокировку YouTube в России
- «Упрямство и жадность Пашиняна». Названы причины поражения Армении в войне
- Экс-министр транспорта Дитрих возглавил транспортную компанию
- Экс-главный военный инспектор Армении рассказал о преступлении Пашиняна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru