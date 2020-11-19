«Упрямство и жадность Пашиняна». Названы причины поражения Армении в войне

«С моей точки зрения, это перемирие является политической фиксацией военной победы Азербайджана. Это одновременно выгодно и Армении. Поскольку спасло от катастрофы. Эта катастрофа была бы, если бы их группировка войск была окружена в районе Степанакерта. И произошло бы избиение молодых людей в армянской военной форме. Причина поражения Армении в войне – более низкие экономические и военные показатели по сравнению с Азербайджаном, серьезный союзник Турция на стороне противника, но еще упрямство и жадность премьер-министра Пашиняна и высших политических сил. Даже Путин сказал, что было две возможности компромисса, он был удивлен, почему армянское руководство не пошло на это», - отметил Марков.

Ранее во время пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что России нужно сделать выводы и найти способ компенсировать усиление Турции на Кавказе.

