«Упрямство и жадность Пашиняна». Названы причины поражения Армении в войне

Директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции НСН заявил, что у Армении было два шанса решить конфликт в более выгодном для себя свете.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»

После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский и часть Газахского района.

Директор Института политических исследований Сергей Марков высказал свои предположения, что стало причиной поражения Армении.

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«С моей точки зрения, это перемирие является политической фиксацией военной победы Азербайджана. Это одновременно выгодно и Армении. Поскольку спасло от катастрофы. Эта катастрофа была бы, если бы их группировка войск была окружена в районе Степанакерта. И произошло бы избиение молодых людей в армянской военной форме. Причина поражения Армении в войне – более низкие экономические и военные показатели по сравнению с Азербайджаном, серьезный союзник Турция на стороне противника, но еще упрямство и жадность премьер-министра Пашиняна и высших политических сил. Даже Путин сказал, что было две возможности компромисса, он был удивлен, почему армянское руководство не пошло на это», - отметил Марков.

Ранее во время пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что России нужно сделать выводы и найти способ компенсировать усиление Турции на Кавказе.

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ФОТО: НСН
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