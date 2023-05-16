Пригожин объявил о полной зачистке «гнезда» Артемовска

По словам Пригожина, 16 мая ЧВК «Вагнер» продвинулась на 200 метров и заняла площадь 113 тысяч квадратных метров. Он уточнил, что под контролем ВСУ осталось 1,46 квадратных километра территории города.

«Гнездо» Артемовска полностью зачищено, сообщил предприниматель. Пригожин отметил, что под контролем противника остается последний дом.

Для полного освобождения Артемовска осталось занять квартал ниже улицы Юбилейная и небольшой кусок частного сектора, добавил бизнесмен.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы заняли ключевые высоты Артемовска, передает «Радиоточка НСН».

