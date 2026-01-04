Госсекретарь США пригрозил «большими неприятностями» правительству Кубы

«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. Полагаю, что у них большие неприятности», - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос о потенциальной операции против Кубы, аналогичной той, что была проведена в Венесуэле, госсекретарь отметил, что для международного сообщества не секрет, что Соединённые Штаты отнюдь не являются сторонниками нынешнего руководства республики.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в экстренном обращении к нации назвал действия США в Венесуэле актом государственного терроризма и грубым нарушением международного права. Кубинский лидер заявил о полной готовности народа защищать страну и подчеркнул, что за Венесуэлу и Кубу кубинцы готовы отдать даже свои жизни. Он также напомнил, что регион не является «задним двором» США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».