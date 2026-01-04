Госсекретарь США пригрозил «большими неприятностями» правительству Кубы
Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинское правительство серьёзной проблемой для Вашингтона и намекнул на возможные трудности для Гаваны.
«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. Полагаю, что у них большие неприятности», - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC News.
Отвечая на вопрос о потенциальной операции против Кубы, аналогичной той, что была проведена в Венесуэле, госсекретарь отметил, что для международного сообщества не секрет, что Соединённые Штаты отнюдь не являются сторонниками нынешнего руководства республики.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в экстренном обращении к нации назвал действия США в Венесуэле актом государственного терроризма и грубым нарушением международного права. Кубинский лидер заявил о полной готовности народа защищать страну и подчеркнул, что за Венесуэлу и Кубу кубинцы готовы отдать даже свои жизни. Он также напомнил, что регион не является «задним двором» США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях
- Минобороны: ПВО за 7 часов сбило 253 украинских БПЛА
- Госсекретарь США пригрозил «большими неприятностями» правительству Кубы
- В Сургуте найден мертвым известный врач скорой помощи
- Минобороны Венесуэлы: Значительная часть охраны Мадуро была убита
- Количество сбитых при подлёте к Москве беспилотников превысило 30
- «Живем в запаре»: Солистка LASCALA о самом продуктивном годе в карьере
- Два человека погибли и порядка 150 пострадали из-за удара молнии в ЮАР
- На Чукотке снегоход провалился под лед, погиб ребенок
- Госсекретарь США Марко Рубио не считает атаку на Венесуэлу военной операцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru