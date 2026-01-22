СМИ: США хотят сменить власть на Кубе до конца года
США хотят сменить власть на Кубе до конца года. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.
Собеседники газеты утверждают, что команда американского лидера Дональда Трампа ищёт приближенных к кубинским властям людей, которые могли бы помочь заключить сделку по свержению режима.
Также отмечается, что осуществить смену власти, как в Венесуэле, на Кубе может оказаться сложнее, так как в данном случае это грозит турбулентностью и гуманитарным кризисом.
Источники издания указали, что Вашингтон намерена ослабить остров путём перекрытия поставок венесуэльской нефти, ограничения работы кубинских медицинских миссий за рубежом и отказе в визах чиновникам, содействующим этим программам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные применили в Венесуэле секретное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
