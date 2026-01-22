СМИ: США хотят сменить власть на Кубе до конца года

Собеседники газеты утверждают, что команда американского лидера Дональда Трампа ищёт приближенных к кубинским властям людей, которые могли бы помочь заключить сделку по свержению режима.

Также отмечается, что осуществить смену власти, как в Венесуэле, на Кубе может оказаться сложнее, так как в данном случае это грозит турбулентностью и гуманитарным кризисом.

Источники издания указали, что Вашингтон намерена ослабить остров путём перекрытия поставок венесуэльской нефти, ограничения работы кубинских медицинских миссий за рубежом и отказе в визах чиновникам, содействующим этим программам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные применили в Венесуэле секретное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

