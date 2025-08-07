Британскую и грузинскую организации включили в список нежелательных в РФ

Минюст РФ расширил список организаций, чья деятельность на территории России признана нежелательной. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International нежелательной в России

В частности, в список нежелательных внесли британскую «Всемирную организацию «Международный дом» (International House World Organisation).

Также нежелательным было признано грузинское движение «UnMode – community Movement for Access to Justice» (UNMODE, «Анмуд – общественное движение за доступность правосудия»).

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность британской НПО Zimin Foundation нежелательной в России, сообщает RT.

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
