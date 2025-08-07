Британскую и грузинскую организации включили в список нежелательных в РФ
Минюст РФ расширил список организаций, чья деятельность на территории России признана нежелательной. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В частности, в список нежелательных внесли британскую «Всемирную организацию «Международный дом» (International House World Organisation).
Также нежелательным было признано грузинское движение «UnMode – community Movement for Access to Justice» (UNMODE, «Анмуд – общественное движение за доступность правосудия»).
Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность британской НПО Zimin Foundation нежелательной в России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британскую и грузинскую организации включили в список нежелательных в РФ
- Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует контролировать сектор Газа
- В России опровергли нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных
- В России создадут игру по книге Перумова «Алмазный меч, деревянный меч»
- В МИД РФ вызвали временного поверенного Италии
- Тракторист подорвался на мине в Курской области
- Автоэксперты объяснили, зачем Москва введёт верификацию в каршеринге
- С молоком, но без сахара: Врач назвала безопасную дозу кофе
- Журнал France Football объявил претендентов на «Золотой мяч - 2025»
- Вассерман выразил сожаление, что так и не женился
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru