Минюст признал иноагентом публициста Марка Солонина

В ведомстве заявили, что указанные лица были включены в реестр иноагентов за критику специальной военной операции на Украине, а также распространение фейков о российских властях и Вооружённых силах РФ.

По этим же причинам, а также за недостоверную информацию о российской избирательной системе, иноагентом было признано объединение «Револьт-Центр».

Отмечается, что в связи с ликвидацией из списка иноагентов было исключено общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия».

Ранее Минюст РФ включил в перечень иноагентов проект «Продолжение следует», основателем и главным редактором которого является журналист Павел Каныгин, признанный иноагентом ещё в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».