Минюст признал иноагентом публициста Марка Солонина
Историк и публицист Марк Солонин, бывший священник Иоанн Курмояров, а также журналисты Марк Кротов (Крутов) и Игорь Рудников были признаны иноагентами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В ведомстве заявили, что указанные лица были включены в реестр иноагентов за критику специальной военной операции на Украине, а также распространение фейков о российских властях и Вооружённых силах РФ.
По этим же причинам, а также за недостоверную информацию о российской избирательной системе, иноагентом было признано объединение «Револьт-Центр».
Отмечается, что в связи с ликвидацией из списка иноагентов было исключено общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия».
Ранее Минюст РФ включил в перечень иноагентов проект «Продолжение следует», основателем и главным редактором которого является журналист Павел Каныгин, признанный иноагентом ещё в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
