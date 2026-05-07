Волна закрытий: Чем обернутся для россиян убытки 20% банков
Владимир Шевченко заявил НСН, что закрываться не будут банки из списка системно значимых, остальные становятся не такими надежными.
В России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно, рассказал НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
По итогам января–февраля 2026 года убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. За более длительный период отрицательные финансовые результаты показали и некоторые довольно крупные банки, пишут «Известия». Шевченко назвал ситуацию тревожной.
«С учетом того, что все больше российских банков оказываются под санкциями, это достаточно тревожный сигнал. Конечно, банки могут начать закрываться, кроме системно значимых банков, есть список на сайте ЦБ. Банки из этого списка не закроются. В 2017 году ЦБ спас три банка из московского кольца, эти банки кредитовали друг друга: «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк. Тогда денег хватило, чтобы всех спасти. Хватит ли денег в этот раз при необходимости спасти кого-то из списка системно значимых, вопрос. Представим, что Запад полностью запретит экспорт нефти и нефтепродуктов из России, тогда под ударом будут и крупные банки. Сможет ли ЦБ их спасти? Только если будет печатать деньги, не обращая внимания на дальнейшие последствия в виде гиперинфляции», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что спасать мелкие банки будет нецелесообразно.
«Спасать мелкие банки, например, банк номер 25 из списка, ЦБ вряд ли будет. В России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей. Поэтому больше этой суммы держать в одном банке не рекомендую. В таком случае людям будет нервно из-за закрытия банка, но они смогут получить свои деньги через две недели-месяц», - добавил собеседник НСН.
Налог с процентов на вклады не затрагивает большинство россиян, а самых богатых вкладчиков не беспокоит, уходить в другие инструменты никто не планирует, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Горячие новости
- СМИ: США нарастили свой контингент на Ближнем Востоке до 50 тысяч военных
- Автомобилисты назвали проблемы китайского кроссовера Exeed
- Дрон ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
- Пусть уезжают: В Госдуме ответили айтишникам, которые выбирают релокацию
- МГУ откроет первый набор студентов на факультет ИИ в 2026 году
- Блокировки сработали: Переезд айтишников из России сравнили с 2022 годом
- Захарова: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая
- Норвегия не пригласила Россию на мероприятия по случаю окончания Второй мировой
- Врач назвал оптимальную продолжительность дневного сна
- «Roblox уже готов»: Разработчикам GTA придется локализоваться в России