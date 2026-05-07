В России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно, рассказал НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.

По итогам января–февраля 2026 года убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. За более длительный период отрицательные финансовые результаты показали и некоторые довольно крупные банки, пишут «Известия». Шевченко назвал ситуацию тревожной.