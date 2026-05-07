Волна закрытий: Чем обернутся для россиян убытки 20% банков

Владимир Шевченко заявил НСН, что закрываться не будут банки из списка системно значимых, остальные становятся не такими надежными.

В России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно, рассказал НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.

По итогам января–февраля 2026 года убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. За более длительный период отрицательные финансовые результаты показали и некоторые довольно крупные банки, пишут «Известия». Шевченко назвал ситуацию тревожной.

«С учетом того, что все больше российских банков оказываются под санкциями, это достаточно тревожный сигнал. Конечно, банки могут начать закрываться, кроме системно значимых банков, есть список на сайте ЦБ. Банки из этого списка не закроются. В 2017 году ЦБ спас три банка из московского кольца, эти банки кредитовали друг друга: «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк. Тогда денег хватило, чтобы всех спасти. Хватит ли денег в этот раз при необходимости спасти кого-то из списка системно значимых, вопрос. Представим, что Запад полностью запретит экспорт нефти и нефтепродуктов из России, тогда под ударом будут и крупные банки. Сможет ли ЦБ их спасти? Только если будет печатать деньги, не обращая внимания на дальнейшие последствия в виде гиперинфляции», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что спасать мелкие банки будет нецелесообразно.

«Спасать мелкие банки, например, банк номер 25 из списка, ЦБ вряд ли будет. В России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей. Поэтому больше этой суммы держать в одном банке не рекомендую. В таком случае людям будет нервно из-за закрытия банка, но они смогут получить свои деньги через две недели-месяц», - добавил собеседник НСН.

