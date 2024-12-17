СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в Москве

В сообщении уточняется, что трагедия произошла утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

В СК подтвердили, что в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Кириллов.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

По данным RT, мощность взрыва составила от 100 до 300 г в тротиловом эквиваленте.

