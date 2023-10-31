«Уничтожить и растоптать!»: Депутат Власов объяснил, за что его гонят из Госдумы
Василий Власов сказал в эфире НСН, что ему «прилетело» за попытку проверить коллег из ЛДПР, по семь месяцев прогуливающих заседания Госдумы.
Депутат Госдумы Василий Власов назвал НСН требование лишить его мандата политическим ответом на его попытку проверить коллег по фракции ЛДПР из-за их отсутствия в стране.
Газета «Ведомости» ранее сообщила, что Госдума на этой неделе досрочно лишит мандатов двух депутатов: Василия Власова, представляющего ЛДПР, и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду»). По данным издания, комиссия Госдумы по регламенту, членом которой является Власов, обратилась в комиссию по этике, указав, что депутат «по 40 с лишним дней» не участвует в ее заседаниях.
«Почему это все началось? Вдохновившись выступлением Вячеслава Володина про наших деятелей политических и не только, которые уехали из страны и поливают страну, и Чубайс, и Венедиктов (признан в России иноагентом - прим. НСН), я попросил запросить информацию относительно депутатов Госдумы, кто в данный момент присутствует, а кто отсутствует в России. Почему на меня фракция ополчилась? Потому что я знаю, что в нашей фракции несколько человек не ходят на заседания уже семь месяцев и на комитеты, но у них все чин чинарем. Они сначала берут отпуск за свой счет, потом больничный, потом опять отпуск. Так можно не ходить ни на заседания, ни на комиссии, ни на встречи с избирателями, и никто тебя ничего лишать не будет. Я такой вопрос поднял, мне сразу прилетело в виде этого. Это 100% политическое решение», - сказал Власов.
Он отверг обвинения в прогулах, подчеркнув, что посетил 98% заседаний Госдумы.
«Сама справка, на основании которой вносят эти решения, неправильно составлена. При этом комиссия по этике не приняла никакие мои документы в оправдание. Возьмите, вот мое голосование онлайн. Нет, нам это не надо. Это же суд, а не судилище, я должен свою позицию отстоять. Я 98% заседаний посещал в этом пленарном созыве, в предыдущем – 97%. Это какая-то политическая воля меня уничтожить и растоптать. Я сижу на заседании, а слева и справа по три пустых места, а они говорят, что Власов не ходит», - возмутился депутат.
При этом Власов обвинил составителей жалоб в двойных стандартах, назвав "справку Пинского" нелегитимной.
«Это такое невежество! Я сейчас держу в руках две справки. Первая касательно коллеги Белоусова, вторая по поводу меня. Они абсолютно разные. В первом случае заседания, которые проводились путем опросов онлайн, считаются за заседания комитета, в них депутат участвовал. В моем случае у нас 80% вопросов решалось путем голосования по интернету: на почту депутата приходили материалы, и надо было ответить: за, против или воздержался. Ничего этого не указано, соответственно, справка, которую предоставил Пинский (глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский – прим. НСН), нелегитимна. Сейчас он отключил телефоны, я ему не могу дозвониться, правительственная связь не отвечает, в вотсапе он не отвечает. В одном случае они считают вопросы, связанные с голосованием таким образом, как заседания комитета, а здесь не считают», - заключил собеседник НСН.
Независимый демограф Алексей Ракша ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в чем абсурдность обещаний лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого удвоить население России за 50 лет.
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