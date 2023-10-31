Госдума может лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова
Комиссии Госдумы России по этике и мандатным вопросам планируют 31 октября рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду», сообщает «Интерфакс».
Они длительное время отсутствовали на заседаниях парламента и комитетов. Как заявил Власов, он не получал приглашения участвовать в заседаниях. При этом парламентарий может озвучить причину по каждому дню своего отсутствия.
В августе 2022 года Белоусов был заочно осужден за крупнейшую в стране взятку в 3,25 миллиарда рублей. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе. Парламентарий объявлен в розыск.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС
- Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя
- СМИ: Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок
- Госдума может лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова
- Офис Зеленского: в США знают о нехватке снарядов у ВСУ, которые нужны Израилю
- Премьер Словакии Фицо: обращение Зеленского встретили в ЕС без интереса
- Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира
- ООН: около 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети
- Израиль просит своих граждан покинуть Северный Кавказ
- Госдеп прокомментировал призыв исключить Турцию из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru