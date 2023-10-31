Госдума может лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова

Комиссии Госдумы России по этике и мандатным вопросам планируют 31 октября рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду», сообщает «Интерфакс».

Они длительное время отсутствовали на заседаниях парламента и комитетов. Как заявил Власов, он не получал приглашения участвовать в заседаниях. При этом парламентарий может озвучить причину по каждому дню своего отсутствия.

В августе 2022 года Белоусов был заочно осужден за крупнейшую в стране взятку в 3,25 миллиарда рублей. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе. Парламентарий объявлен в розыск.

