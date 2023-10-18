«Сказочные бубны!»: Демограф Ракша о планах Слуцкого на 290 млн россиян
Россияне игнорируют смешную «пропаганду размножения» и ждут от государства денег, однако власти продолжают танцы с бубнами и строят нереальные планы, сказал в эфире НСН Алексей Ракша.
Население России невозможно удвоить без запредельной массовой миграции, объяснил в интервью НСН независимый демограф Алексей Ракша.
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил в Госдуме в ходе обсуждения бюджета, что к 2073 году население России должно быть не менее 290 млн человек. В настоящее время в России живет около 147 млн человек.
«Такой грандиозный прирост можно реализовать только за счет массовой миграции, в результате которой через 50 лет приехавших будет больше, чем коренных жителей России. Это непроходной вариант, в реальности это сделать невозможно. Вообще ЛДПР знаменита тем, что рассказывает небылицы, сказки и бредни. На 50 лет вперед загадывать тяжело, это колоссальный срок, но население России будет точно меньше, чем сейчас. Если в ближайшие десять лет ситуация с экономикой у нас резко не улучшится, населения будет меньше, оно будет более старым, и это касается не только России, но и большого количества стран Европы», - сказал Ракша.
По его мнению, россиян могут стимулировать деньги, но не «призывы к размножению».
«Наши граждане живут своим умом и призывы к размножению игнорируют. Россияне очень хорошо реагируют на маткапитал на второго и третьего ребенка. Если такие маткапиталы есть, рождаемость повышается, но не до такого уровня, чтобы преодолеть убыль населения. Но хотя бы эта убыль идет медленнее. Это единственный вариант поднять рождаемость: выплачивать по 1,5 млн рублей за второго и третьего ребенка, но вместо этого, государство занимается танцами с бубном, пытается что-то запретить, вести неумелую и смешную пропаганду в СМИ, лишь бы денег не платить. При этом хотя бы стали платить малоимущим семьям с детьми больше триллиона рублей в год, но это социальная мера, а не демографическая», - пояснил демограф.
Ракша назвал сложившуюся ситуацию «идеальным штормом», указав на жадность и некомпетентность чиновников.
«Каких-то радужных перспектив в ближайшие 10 лет не видно из-за демографической ямы 1990-х. Россия с точки зрения демографии - это Европа. Чтобы население перестало сокращаться, надо поднять рождаемость до сверхвысокого уровня, которого в Европе уже не видели несколько десятилетий даже в самых "рожающих" странах. Мало того, что цели совершенно не реальные, так и средства их достижения негодные. Маткапитал перевели на первого ребенка и в прошлом году именно из-за этого снизилась рождаемость. Нет ни понимания, к чему стремиться реально, ни понимания, как этого добиться, ни желания вкладывать в это серьезные деньги. Имеем идеальный шторм – сочетание жадности и некомпетентности», - заключил собеседник НСН.
Демограф Юрий Крупнов ранее предупреждал Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в ближайшие 5-7 лет Россию ждет катастрофическое снижение рождаемости.
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