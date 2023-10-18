«Сказочные бубны!»: Демограф Ракша о планах Слуцкого на 290 млн россиян

Население России невозможно удвоить без запредельной массовой миграции, объяснил в интервью НСН независимый демограф Алексей Ракша.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил в Госдуме в ходе обсуждения бюджета, что к 2073 году население России должно быть не менее 290 млн человек. В настоящее время в России живет около 147 млн человек.