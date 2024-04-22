«Уничтожим до конца года»: Помощь США не обеспечит ВСУ успеха в спецоперации
Российские военные уже научились сбивать американские тактические ракеты ATACMS, рассказал НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
Отправка устаревшего вооружения на Украину позволяет США легально освободить место на своих военных складах, заявил в беседе с НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Уточняется, что 23,2 миллиарда намерены направить на восполнение передаваемого военного имущества. Еще 13,8 пойдут на закупку вооружений для Киева. По слова Подберезкина, новый пакет помощи для Украины выгоден США.
«Из 60 миллиардов, которые формально выделили Украине, 45 останется на территории США для производства военной техники, подготовки военнослужащих. Часть уйдет в виде кредита на Украину. Это выгодная сделка для американцев, они в очередной раз нагружают Украину внешними долгами и скупают там собственность. У Киева уже под 200 миллиардов внешнего долга, ни один бюджет этого не выдержит. Другой момент - фактически поставки оружия на Украину не прекращались, многие виды техники поступали до того, как об этом официально объявлялось. Это позволяет американцам выгодно очищать часть складов от устаревших боеприпасов, утилизировать вооружение на Украине, не тратя деньги на хранение. Потом Киев за это еще и заплатит. У США жесткий принцип – помогать Украине так, чтобы это было выгодно», - сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что основную угрозу для российских военных сегодня представляют поставки тактических ракетных комплексов.
«Наиболее опасны тактические ракеты ATACMS. Есть старые типы дальностью до 180 километров, скорее всего, американцы попытаются прежде избавиться от них. Это достаточно тяжелые ракеты, но мы приноровились их сбивать. Хотя радоваться особо нечему. Эти ракеты будут доставать не только до Крыма. Если из США начнут поступать новые баллистические ракеты сухопутных войск пятого поколения, дальность будет уже до 300 километров, под нее попадет не только Белгород, но и Ростов, Курск, Воронеж. Такие поставки были бы откровенной провокацией, это бы плохо закончилось для США. Новый транш помощи негативно повлияет на ситуацию в зоне СВО, это реальное оружие, не деньги на ветер. Но наша военная промышленность работает по нарастающей. Думаю, до конца года мы уничтожим ВСУ, что называется, до нижней точки», - заключил он.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, возмутился циничностью решения американского конгресса о выделении финансовой помощи Украине - ведь США пришлет Киеву лишь «крохи с барского стола», напоминает «Радиоточка НСН».
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