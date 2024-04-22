«Уничтожим до конца года»: Помощь США не обеспечит ВСУ успеха в спецоперации

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Уточняется, что 23,2 миллиарда намерены направить на восполнение передаваемого военного имущества. Еще 13,8 пойдут на закупку вооружений для Киева. По слова Подберезкина, новый пакет помощи для Украины выгоден США.

«Из 60 миллиардов, которые формально выделили Украине, 45 останется на территории США для производства военной техники, подготовки военнослужащих. Часть уйдет в виде кредита на Украину. Это выгодная сделка для американцев, они в очередной раз нагружают Украину внешними долгами и скупают там собственность. У Киева уже под 200 миллиардов внешнего долга, ни один бюджет этого не выдержит. Другой момент - фактически поставки оружия на Украину не прекращались, многие виды техники поступали до того, как об этом официально объявлялось. Это позволяет американцам выгодно очищать часть складов от устаревших боеприпасов, утилизировать вооружение на Украине, не тратя деньги на хранение. Потом Киев за это еще и заплатит. У США жесткий принцип – помогать Украине так, чтобы это было выгодно», - сказал он.