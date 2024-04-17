В законопроекте США о помощи Украине предусмотрели поставку ракет ATACMS
Представленный в Палате представителей США проект закона о выделении средств на помощь Украине предусматривает поставку Киеву тактических ракетных комплексов ATACMS дальностью около 290 километров, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
«Как только это станет возможно после принятия данного законопроекта, президент должен направить ATACMS правительству Украины», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы документа предложили выделить Киеву помощь в размере $61 миллиарда. Из них $23 миллиарда предложено направить на восполнение арсеналов Вооруженных сил США.
По мнению политолога Антона Бредихина, президент Украины Владимир Зеленский будет вести себя максимально агрессивно, чтобы продемонстрировать преданность США. Мнение эксперта приводит газета «Известия».
В середине марта газета Wall Street Journal писала о готовности Пентагона предоставить Украине ракеты ATACMS, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru