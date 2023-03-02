«Хотят уничтожить!»: Россия приводит ядерные силы в боевую готовность из-за агрессии США
Москва разрабатывает новый вид военных операций с использованием ядерного оружия в ответ на намерения Вашингтона провести «стратегическую многосферную операцию» против РФ с целью уничтожения.
В России разрабатывается новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от агрессии США. Об этом говорится в статье замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В. Лумпова, опубликованной в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».
В материале объясняется, что США в стремлении вернуть свои лидирующие позиции в мире прибегают все к более агрессивному курсу в отношении Москвы.
По мнению авторов, Вашингтон намерен провести «стратегическую (глобальную) многосферную операцию» против РФ. В ее ходе планируется поражение не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил посредством мгновенного глобального удара, нейтрализация оставшихся ядерных носителей и минимальный достаточный ядерный удар по России для уничтожения страны.
Уточняется, что именно в ответ на подобные планы Америки Москва готовится к «стратегическому» применению вооруженных сил – к операции стратегических сил сдерживания, что предполагает использование современных наступательных и оборонительных вооружений, включая ядерное. Эксперты отмечают, что Москве необходимо показать Вашингтону, что их «план» по уничтожению не сработает, а США в таком случае получат ответный удар.
Напряжение в «ядерных отношениях» России и США усилилось после решения Москвы приостановить участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.
«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.
Он также заявил, что США задумываются об испытании своего ядерного оружия и нарушают имеющиеся договоренности.
«В связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумывают о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия – в том числе, с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. В этой ситуации Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия», - заявил Владимир Путин.
По его словам, Россия не будет первой проводить ядерные испытания, однако если США проведут их, то и российская сторона ответит тем же. При этом Путин заявил, что на боевое дежурство были поставлены новые стратегические комплексы.
При этом в США такое решение назвали опрометчивым, в Белом доме призвали вернуться к переговорам по данному вопросу, делая вид, что не понимают, о каких нарушениях договора с их стороны идет речь.
Накануне американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом с целью обвинить в этом Москву и развязать войну. По словам бывшего военнослужащего, США уже готовят население к отрытому конфликту с Россией и Китаем, нагнетая обстановку через СМИ.
«Я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну», - заявил он.
Несмотря на рост напряженности в отношениях с Западом, российская сторона продолжает настаивать на том, что не отказывается от переговоров с лидерами стран по украинскому вопросу.
Также Москва заявляет о невозможности применения ядерного оружия. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал в интервью порталу Maveric News, что у России нет планов использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине.
Он напомнил про ядерную доктрину, согласно которой Россия не будет первой наносить удар, а использование оружия возможно только в случае наличия угрозы существованию страны.
Что касается Украины, Полянский отметил, что для Москвы с военной точки зрения также нет никакого смысла применять ядерное оружие.
«Но, опять же, это зависит от степени вовлеченности НАТО и того, какого масштаба угроза будет стоять перед Россией», - добавил он.
При этом Москва не считает возможным возврат к ДСНВ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пересмотру не подлежит.
Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было принято решение о приостановке участия государства в договоре СНВ, заявил в связи с этим зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. Он отметил, что западные страны давно подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия.
Ранее профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что США используют непубличные каналы связи, чтобы узнать, чего Россия хочет в ситуации с ДСНВ.
Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Это договор России и США о сокращении ядерных вооружений, в нем прописано допустимое количество единиц вооружения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- В Японии оценили вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни
- Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
- Марочко рассказал о небоевых потерях ВСУ из-за некачественных снарядов
- Госдеп призвал Россию пойти на продление зерновой сделки
- СМИ: Российские Су-25 атаковали колонну ВСУ на запорожском направлении
- СМИ предупредили о возможном распаде коалиции США по поддержке Украины
- Полянский: Россия не планирует применять ядерное оружие против ВСУ
- Премьер Молдавии заявил, что республика не зависит от поставок российских энергоресурсов
- Госдума разработает законопроект, регламентирующий деятельность ЧВК
- В России разрабатывают операции с ядерным оружием для защиты от США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru