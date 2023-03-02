«Хотят уничтожить!»: Россия приводит ядерные силы в боевую готовность из-за агрессии США

В России разрабатывается новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от агрессии США. Об этом говорится в статье замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В. Лумпова, опубликованной в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

В материале объясняется, что США в стремлении вернуть свои лидирующие позиции в мире прибегают все к более агрессивному курсу в отношении Москвы.

По мнению авторов, Вашингтон намерен провести «стратегическую (глобальную) многосферную операцию» против РФ. В ее ходе планируется поражение не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил посредством мгновенного глобального удара, нейтрализация оставшихся ядерных носителей и минимальный достаточный ядерный удар по России для уничтожения страны.

Уточняется, что именно в ответ на подобные планы Америки Москва готовится к «стратегическому» применению вооруженных сил – к операции стратегических сил сдерживания, что предполагает использование современных наступательных и оборонительных вооружений, включая ядерное. Эксперты отмечают, что Москве необходимо показать Вашингтону, что их «план» по уничтожению не сработает, а США в таком случае получат ответный удар.