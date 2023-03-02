«Хотят уничтожить!»: Россия приводит ядерные силы в боевую готовность из-за агрессии США

Москва разрабатывает новый вид военных операций с использованием ядерного оружия в ответ на намерения Вашингтона провести «стратегическую многосферную операцию» против РФ с целью уничтожения. 

В России разрабатывается новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от агрессии США. Об этом говорится в статье замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В. Лумпова, опубликованной в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

В материале объясняется, что США в стремлении вернуть свои лидирующие позиции в мире прибегают все к более агрессивному курсу в отношении Москвы.

По мнению авторов, Вашингтон намерен провести «стратегическую (глобальную) многосферную операцию» против РФ. В ее ходе планируется поражение не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил посредством мгновенного глобального удара, нейтрализация оставшихся ядерных носителей и минимальный достаточный ядерный удар по России для уничтожения страны.

Уточняется, что именно в ответ на подобные планы Америки Москва готовится к «стратегическому» применению вооруженных сил – к операции стратегических сил сдерживания, что предполагает использование современных наступательных и оборонительных вооружений, включая ядерное. Эксперты отмечают, что Москве необходимо показать Вашингтону, что их «план» по уничтожению не сработает, а США в таком случае получат ответный удар.

«Ядерное послание и сожаления»: Чем обернется приостановка Россией ДСНВ

Напряжение в «ядерных отношениях» России и США усилилось после решения Москвы приостановить участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.

«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.

Он также заявил, что США задумываются об испытании своего ядерного оружия и нарушают имеющиеся договоренности.

«В связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумывают о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия – в том числе, с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. В этой ситуации Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия», - заявил Владимир Путин.

По его словам, Россия не будет первой проводить ядерные испытания, однако если США проведут их, то и российская сторона ответит тем же. При этом Путин заявил, что на боевое дежурство были поставлены новые стратегические комплексы.

«Гонка вооружений»: В Совфеде объяснили приостановку участия России в ДСНВ

При этом в США такое решение назвали опрометчивым, в Белом доме призвали вернуться к переговорам по данному вопросу, делая вид, что не понимают, о каких нарушениях договора с их стороны идет речь.

Накануне американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Вашингтон готовит атаку под ложным флагом с целью обвинить в этом Москву и развязать войну. По словам бывшего военнослужащего, США уже готовят население к отрытому конфликту с Россией и Китаем, нагнетая обстановку через СМИ.

«Я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну», - заявил он.

Несмотря на рост напряженности в отношениях с Западом, российская сторона продолжает настаивать на том, что не отказывается от переговоров с лидерами стран по украинскому вопросу.

Также Москва заявляет о невозможности применения ядерного оружия. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал в интервью порталу Maveric News, что у России нет планов использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине.

Он напомнил про ядерную доктрину, согласно которой Россия не будет первой наносить удар, а использование оружия возможно только в случае наличия угрозы существованию страны.

Что касается Украины, Полянский отметил, что для Москвы с военной точки зрения также нет никакого смысла применять ядерное оружие.

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«Но, опять же, это зависит от степени вовлеченности НАТО и того, какого масштаба угроза будет стоять перед Россией», - добавил он.

При этом Москва не считает возможным возврат к ДСНВ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пересмотру не подлежит.

Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было принято решение о приостановке участия государства в договоре СНВ, заявил в связи с этим зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. Он отметил, что западные страны давно подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия.

Ранее профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что США используют непубличные каналы связи, чтобы узнать, чего Россия хочет в ситуации с ДСНВ.

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Это договор России и США о сокращении ядерных вооружений, в нем прописано допустимое количество единиц вооружения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАЯдерное Оружие
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