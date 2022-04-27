Шушкевич попал в реанимацию после заражения «омикроном»

По данным портала, месяц назад 87-летний Шушкевич заразился штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказала супруга политика Ирина, отмечает РИА ФАН. При этом в последнее время Шушкевич по минимуму контактировал людьми и находился в своей квартире.

В сентябре 2020 года Шушкевич в эфире НСН заявил, что «не планировал и не планирует» когда-либо покидать Белоруссию, несмотря на наличие «соблазнительных предложений по эмиграции».

«Это моя страна, я ее люблю, я ее никогда не покину. Здесь я и помру», – подчеркнул политик.

