Шушкевич попал в реанимацию после заражения «омикроном»

Первый глава независимой Белоруссии, экс-председатель белорусского Верховного Совета Станислав Шушкевич попал в реанимацию. Об этом сообщает Intex-press.

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По данным портала, месяц назад 87-летний Шушкевич заразился штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказала супруга политика Ирина, отмечает РИА ФАН. При этом в последнее время Шушкевич по минимуму контактировал людьми и находился в своей квартире.

В сентябре 2020 года Шушкевич в эфире НСН заявил, что «не планировал и не планирует» когда-либо покидать Белоруссию, несмотря на наличие «соблазнительных предложений по эмиграции».

«Это моя страна, я ее люблю, я ее никогда не покину. Здесь я и помру», – подчеркнул политик.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусБелоруссияСтанислав Шушкевич
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