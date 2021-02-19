«Снова нужны деньги». Шушкевич объяснил визит Лукашенко к Путину

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, что действующий президент республики Александр Лукашенко торопится в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, чтобы попросить денег.

Ранее глава государства выехал в Россию на переговоры, которые пройдут 22 февраля в Сочи. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор ожидается «весьма продолжительный» и займет «фактически целый день».

«Главная цель - получить деньги, потому что надо кормить ОМОН и прочую шайку, чтобы удерживать власть. Иначе выпутаться нельзя. Белоруссия идет по тупиковой ветви развития. Ситуация в России развивается по похожему сценарию. Путин и Лукашенко основали содружество тех, кто испытал наркотическое опьянение властью, они полюбили ее и больше ничем другим заниматься не могут», - отметил Шушкевич.

Перед отъездом в Россию Лукашенко заявил, что развивать в стране «хороший национализм» за счет собственных традиций, отличающих белорусов, в том числе, от русских. Шушкевич считает, что после этих слов президента Белоруссии нельзя назвать националистом, так как он просто «необразованный человек без определенной национальности».

«Лукашенко нельзя назвать националистом, потому что не известно, какой он национальности. Он русский язык не очень хорошо знает, а белорусский – еще хуже. Он даже забыл, что в Белоруссии 2,5 года были те символы, которые сейчас относятся к числу преступных. А ведь это наши национальные символы. Достаточно сходить в краеведческий музей Варшавы и посмотреть на картину, где изображена Оршанская битва 1514 года», - добавил собеседник НСН.

В то же время в России не против помочь Лукашенко деньгами. Так, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что деньги у России на Белоруссию найдутся.

«Переговоры будут по большому спектру вопросов, в том числе о том, как совместно противостоять давлению Запада. Видимо, будет обсуждаться и кредит под новые инфраструктурные проекты. Почему нет? Деньги у нас есть. Так что им будет, о чем поговорить», - отметил парламентарий.

Он также не поверил, что Лукашенко будет развивать национализм, который навредит русскоговорящим жителям Белоруссии.

«Я две недели назад вернулся со Всебелорусского народного собрания, где Лукашенко говорил о «нашей России», «нашем русском языке». Русский язык в Белоруссии – государственный, а вот на Украине всё ровно наоборот», - заключил депутат.

Ранее замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, политолог Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что в Белоруссии нации нет как таковой, ее нужно создавать.

