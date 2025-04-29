Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина более удобным собеседником, чем президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее мнение он высказал в интервью журналисту Гленну Беку, опубликованном в социальной сети X.
По словам Трампа, российский президент готов к заключению соглашения, и договариваться с ним, как отметил глава Белого дома, проще, чем с Зеленским.
Он также подверг критике поведение Зеленского во время визита в Вашингтон, заявив, что украинский лидер «начал кричать» в Белом доме, добиваясь увеличения американской помощи в сфере безопасности.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий, передает «Радиоточка НСН».
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