Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина более удобным собеседником, чем президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее мнение он высказал в интервью журналисту Гленну Беку, опубликованном в социальной сети X.

По словам Трампа, российский президент готов к заключению соглашения, и договариваться с ним, как отметил глава Белого дома, проще, чем с Зеленским.