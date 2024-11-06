Трамп заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец

Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил своим сторонникам по итогам выборов, что планирует не развязывать войны, а положить им конец.

«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», - сказал Трамп в ходе выступления в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.