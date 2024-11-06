Трамп заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец
Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил своим сторонникам по итогам выборов, что планирует не развязывать войны, а положить им конец.
«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», - сказал Трамп в ходе выступления в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.
Также Дональд Трамп поздравил с победой и получением должности вице-президента своего напарника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса.
Ранее Трамп объявил о своей победе на выборах главы государства. Как сообщил телеканал Fox News, Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, и обошел свою соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что американцы голосовали за Дональда Трампа «кошельком» и в надежде победить раскол в обществе. Для России же, указал он, победа республиканцев означает скорые переговоры Трампа и Владимира Путина по Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru