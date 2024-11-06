«Путин, раскол и кошельки»: Почему американцы голосовали за Трампа

«Страна расколота, Трамп обещал, что может это изменить, а Харрис уже была в администрации Байдена, результаты их работы мы видим. Байден в 2020 году обещал, что объединит страну, которую расколол его предшественник Трамп. В результате страна оказалась еще более расколота. Более 80% американцев считают, что страна расколота по основным ценностям. Для большинства американцев заявление Трампа не допустить Третью мировую не стало главным, они этого не чувствуют. Важны традиционные пункты, включая экономику. Американцы всегда голосуют кошельком», - отметил Лозанский.

По его словам, большинство в сенате переходит республиканцам, что играет не последнюю роль в принятии решений.

«В сенате уже точно большинство переходит к республиканцам. Это очень важно, так как любой кандидат в высшие правительственные круги должен пройти утверждение в сенате. Одна из причин неудач Трампа при первом сроке заключалась в том, что он не смог собрать команду. Команда его просто предала. Теперь он понимает, как это важно. Он сможет подобрать ту команду, которая будет исполнять его указания», - добавил он.

Теперь республиканцы смогут блокировать выделение Украине миллиардов, а сам Трамп, вероятно, встретится с Путиным для поиска компромисса, заметил американист.

«Для нас всех важна позиция США по Украине. Трамп обещает, что он этот конфликт остановит. Непонятно, будет ли это ультиматум и для России, и для Украины… Или он сначала встретится с Путиным, они найдут приемлемый какой-то компромисс. Я склоняюсь именно ко второму варианту. Теперь все комитеты, включая по иностранным делам, по обороне будут подчиняться республиканцам. На прошлых голосованиях, когда Украине выделяли десятки миллиардов долларов, именно республиканцы были против, но их голосов было недостаточно», - заключил собеседник НСН.

Европейские политики допустили изменение курса помощи США Украине при победе на грядущих президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «The Washington Post» со ссылкой на 15 политиков из Евросоюза. В то же время в ЕС считают, что при победе Трампа Вашингтон ослабит военные связи с Киевом, а также, что это может привести к началу торговых войн, передает «Радиоточка НСН».

