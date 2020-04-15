Украинцы создали петицию о снятии блокады Крыма

На сайте официального представительства президента Украины появилась петиция с призывом к главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма. С момента опубликования 14 апреля она собрала 33 подписи.

Автор обращения ссылается на Конституцию страны, в которой Крым определён как часть Украины. По его мнению, «из-за водной, экономической, транспортной и энергетической блокады Крыма Украиной были нарушены международные, конституционные и законные права и свободы украинских граждан», проживающих на полуострове.

Создатель петиции просит президента не только восстановить транспортное сообщение с Крымом, но и возобновить поставки по Северо-Крымскому каналу.

Сенатор от Крыма: Водная блокада Крыма - удар по самой Украине

Вопрос поставок воды в Крым при Зеленском неоднократно поднимали некоторые украинские политики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отмечал, что Украина хочет подавать воду в Крым украинцам, но не имеет технической возможности сделать это, пока Крым не вернётся в состав Украины. «По техническим причинам невозможно разделить воду, которая пойдет к людям и воду, которая пойдет на военные базы», - объяснял глава украинского правительства.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: скриншот Яндекс.Карты

Горячие новости

Все новости

партнеры