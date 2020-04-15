Украинцы создали петицию о снятии блокады Крыма
На сайте официального представительства президента Украины появилась петиция с призывом к главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма. С момента опубликования 14 апреля она собрала 33 подписи.
Автор обращения ссылается на Конституцию страны, в которой Крым определён как часть Украины. По его мнению, «из-за водной, экономической, транспортной и энергетической блокады Крыма Украиной были нарушены международные, конституционные и законные права и свободы украинских граждан», проживающих на полуострове.
Создатель петиции просит президента не только восстановить транспортное сообщение с Крымом, но и возобновить поставки по Северо-Крымскому каналу.
Вопрос поставок воды в Крым при Зеленском неоднократно поднимали некоторые украинские политики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отмечал, что Украина хочет подавать воду в Крым украинцам, но не имеет технической возможности сделать это, пока Крым не вернётся в состав Украины. «По техническим причинам невозможно разделить воду, которая пойдет к людям и воду, которая пойдет на военные базы», - объяснял глава украинского правительства.
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