Украинцы создали петицию о снятии блокады Крыма

На сайте официального представительства президента Украины появилась петиция с призывом к главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма. С момента опубликования 14 апреля она собрала 33 подписи.

Автор обращения ссылается на Конституцию страны, в которой Крым определён как часть Украины. По его мнению, «из-за водной, экономической, транспортной и энергетической блокады Крыма Украиной были нарушены международные, конституционные и законные права и свободы украинских граждан», проживающих на полуострове.

Создатель петиции просит президента не только восстановить транспортное сообщение с Крымом, но и возобновить поставки по Северо-Крымскому каналу.