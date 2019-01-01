Сенатор от Крыма: Водная блокада Крыма - удар по самой Украине
Член Совета Федерации РФ в эфире НСН заявил, что опасность перекрытия Северо-Крымского канала для Херсонской области можно было предсказать еще до водной блокады Крыма.
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал в соцсетях видеозапись, которая демонстрирует катастрофические последствия блокады Крыма украинскими властями для Херсонской области.
В частности, речь идет о подтоплении села Раденск, Маячка Олешковского района Херсонской области в результате перекрытия Северо-Крымского канала.
Не делай зла другому - оно обернется против тебя самого. Украина, лишив Крыма водоснабжения, в итоге получила себе дополнительные проблемы, заявил в эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков (слушайте аудио).
«Об этом стали говорить в первый год после перекрытия Северо-Крымского канала. Возникла большая проблема в Херсонской области. Думаю, что со временем его откроют, ведь от него была большая польза, но был и вред. Из-за потери воды были подтопления, было засорение почвы. И открытие канала было бы полезно с точки зрения финансов. Сейчас вода в море утекает, а так за нее можно было бы и деньги получать. В общем, решение Украины было глупым. Как и той блокады, которая была направлена против Крыма, но фактически она принесла только вред самой Украине», - российский парламентарий.
По словам экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, если Северо-Крымский канал по-прежнему будет заблокирован, то Украину в скором будущем ожидают опасные болезни: кишечные, чума, холера и другие.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей