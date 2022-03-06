Украинского депутата Киву подозревают в госизмене

Депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве предъявят подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.

Киву исключили из фракции ОПЗЖ за «провокационные заявления»

В ближайшие дни его объявят в международный розыск.

Ранее Кива заявил, что Украина уже проиграла войну. В своем видеоролике он также отметил, что от Киева отвернулись западные партнеры.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:ДепутатУкраинаВерховная Рада
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