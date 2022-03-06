Украинского депутата Киву подозревают в госизмене
6 марта 202216:09
Депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве предъявят подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.
В ближайшие дни его объявят в международный розыск.
Ранее Кива заявил, что Украина уже проиграла войну. В своем видеоролике он также отметил, что от Киева отвернулись западные партнеры.
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6 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru