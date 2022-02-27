Киву исключили из фракции ОПЗЖ за «провокационные заявления»
Фракция Рады Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) исключила из своих рядов депутата Илью Киву, следует из сообщения на странице в Facebook сопредседателя партии Юрия Бойко.
По его словам, это произошло за провокационные заявления, «мешающие переговорному процессу» между Украиной и Россией о мире.
«Фракция выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта» и готова помогать в этом «всеми силами», — говорится в сообщении.
Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала президента Украины Владимира Зеленского добиться организации переговоров о прекращении огня с участием международных посредников.
Кроме того, ОПЗЖ отметила, что готова оказать «всю необходимую помощь в переговорном процессе».
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