Киву исключили из фракции ОПЗЖ за «провокационные заявления»

Фракция Рады Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) исключила из своих рядов депутата Илью Киву, следует из сообщения на странице в Facebook сопредседателя партии Юрия Бойко.

«Оппозиционная платформа» потребовала от Зеленского начать переговоры о прекращении огня

По его словам, это произошло за провокационные заявления, «мешающие переговорному процессу» между Украиной и Россией о мире.

«Фракция выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта» и готова помогать в этом «всеми силами», — говорится в сообщении.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала президента Украины Владимира Зеленского добиться организации переговоров о прекращении огня с участием международных посредников.

Кроме того, ОПЗЖ отметила, что готова оказать «всю необходимую помощь в переговорном процессе».

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