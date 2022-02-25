«Оппозиционная платформа» потребовала от Зеленского начать переговоры о прекращении огня

В ОПЗЖ заявили, что просят все стороны вооруженного конфликта сесть за стол переговоров.

«Мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется. Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве», — подчеркнули в партии.

Кроме того, ОПЗЖ отметила, что готова оказать «всю необходимую помощь в переговорном процессе».

Ранее депутат Верховной рады Украины от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что Украина уже проиграла войну.

