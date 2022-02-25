«Оппозиционная платформа» потребовала от Зеленского начать переговоры о прекращении огня

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала президента Украины Владимира Зеленского добиться организации переговоров о прекращении огня с участием международных посредников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

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В ОПЗЖ заявили, что просят все стороны вооруженного конфликта сесть за стол переговоров.

«Мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется. Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве», — подчеркнули в партии.

Кроме того, ОПЗЖ отметила, что готова оказать «всю необходимую помощь в переговорном процессе».

Ранее депутат Верховной рады Украины от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что Украина уже проиграла войну.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:Верховная РадаВладимир Зеленский
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