Украинский суд арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич»

«По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности», — цитирует заявление RT.

В ведомстве указали на досудебные расследования в отношении «Мотор Сич» по двум направлениям. Компанию подозревают в «диверсионной и подрывной деятельности в пользу России», а также нарушении законодательства Украины в начале приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Сообщается, что «Мотор Сич», в соответствии с требованиями действующего законодательства, продолжает действовать, сохраняет рабочие места и выполняет производственные заказы, пишет Газета.ru.

Ранее на Украине заявили о национализации предприятии. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН выразил мнение, что национализацию «Мотор Сич» инициировали США.

«По сути, это была продажа одного из наиболее ценных предприятий, находящихся на Украине. Это было уникальное предприятие мирового уровня. У них не хватает ума использовать эту курицу, несущую золотые яйца. Раньше "Мотор Сич" работал, ориентируясь на российский рынок. А потом решили его продать китайцам. Теперь Украина попадет на штрафные санкции. У Китая есть основания требовать компенсации. Украина заведомо гробит предприятие, потому что США это не нравится. Они не хотят передачи технологий Китаю, и Украина готова убить предприятие», - сказал Дудчак.

