МИД Китая призвал Украину не политизировать деятельность китайских компаний в Крыму

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сотрудничество и контакты китайских компаний с Крымом - это сугубо коммерческий вопрос, сообщает РИА ФАН.

Чжао Лицзянь отметил, что Пекин требует от Киева не политизировать взаимодействие компаний из КНР с полуостровом.

«Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос... Деловая активность не должна политизироваться»,- подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что посетив Крым китайские бизнесмены «ответили» на решение украинских властей национализировать завод «Мотор Сич».

Санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич» Украина ввела в январе текущего года, позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что компания будет национализирована «конституционным способом». Власти Китая потребовали от Киева учитывать при этом интересы инвесторов из КНР.

