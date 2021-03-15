МИД Китая призвал Украину не политизировать деятельность китайских компаний в Крыму
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сотрудничество и контакты китайских компаний с Крымом - это сугубо коммерческий вопрос, сообщает РИА ФАН.
Чжао Лицзянь отметил, что Пекин требует от Киева не политизировать взаимодействие компаний из КНР с полуостровом.
«Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос... Деловая активность не должна политизироваться»,- подчеркнул официальный представитель МИД КНР.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что посетив Крым китайские бизнесмены «ответили» на решение украинских властей национализировать завод «Мотор Сич».
Санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич» Украина ввела в январе текущего года, позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что компания будет национализирована «конституционным способом». Власти Китая потребовали от Киева учитывать при этом интересы инвесторов из КНР.
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