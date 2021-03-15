Конфликт с Китаем из-за «Мотор Сич» грозит «угробить» Украину

Визит китайской делегации в Крым на Украине посчитали ответом КНР на ситуацию с заводом «Мотор Сич». Такое мнение высказал в Facebook депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть в госсобственность завод «Мотор Сич» - производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. В СНБО заявили, что национализация проводится ради безопасности страны.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН выразил мнение, что национализацию «Мотор Сич» инициировали США.