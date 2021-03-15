Конфликт с Китаем из-за «Мотор Сич» грозит «угробить» Украину
Украина национализирует предприятие в интересах США, но этот процесс чреват потерей Китая как партнёра и последующим дефолтом, предупредил экономист Александр Дудчак.
Визит китайской делегации в Крым на Украине посчитали ответом КНР на ситуацию с заводом «Мотор Сич». Такое мнение высказал в Facebook депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть в госсобственность завод «Мотор Сич» - производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. В СНБО заявили, что национализация проводится ради безопасности страны.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН выразил мнение, что национализацию «Мотор Сич» инициировали США.
«По сути, это была продажа одного из наиболее ценных предприятий, находящихся на Украине. Это было уникальное предприятие мирового уровня. У них не хватает ума использовать эту курицу, несущую золотые яйца. Раньше "Мотор Сич" работал, ориентируясь на российский рынок. Сотрудники предприятия чувствовали себя замечательно. И бюджет Украины пополнялся. А потом решили его продать китайцам. Инвестиции были достаточно серьезные. Теперь Украина попадет на штрафные санкции. У Китая есть основания требовать компенсации. Украина заведомо гробит предприятие, потому что США это не нравится. Они не хотят передачи технологий Китаю, и Украина готова убить предприятие», - сказал Дудчак.
Это может привести к дефолту Украины, добавил экономист.
«Они гробят не только "Мотор Сич". Судостроительные верфи уничтожаются. "Антонов", "Южмаш", которые работали на мировом уровне, дышат на ладан. Это политика деиндустриализации Украины. Если Китай захочет вывести свои капиталы из Украины, потребовать расплаты по долгам, то можно говорить о вероятном дефолте Украины. Не знаю, как они будут выкручиваться из этой ситуации, если потеряют и Китай как партнера», - пояснил он.
В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций «Мотор Сич», однако в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку. Два года спустя суд по ходатайству Службы безопасности Украины (СБУ) наложил на них арест. В СБУ сообщали, что иностранные компании попытались получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.
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