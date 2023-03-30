«Украинский сценарий»: В Израиле заявили о спонсировании США протестов в стране
Израильский политолог Саймон Ципис заявил в эфире НСН, что Джо Байдену не нравится то, что делает правительство Нетаньяху.
Демонстрации в Израиле спонсируются из Вашингтона через некоммерческие организации, заявил в интервью НСН израильский политолог Саймон Ципис. Он рассказал о причинах «натянутых» отношений двух стран, а также предупредил о последствиях.
Накануне израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Так он прокомментировал заявления главы Белого дома Джо Байдена, который призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы в стране, а также заявил, что не намерен в ближайшем будущем принимать израильского премьера у себя в Вашингтоне.
«Сейчас активно обсуждается вопрос о том, что нынешние протесты в Израиле спонсированы из США некоммерческими «благотворительными» организациями. У нас выходят на демонстрации «левые», которые против судебной реформы, среди них появляются флаги АНТИФа, флаги либералов, ЛГБТ-сообществ, это явный почерк демократов в Вашингтоне. Большинство из этих демонстраций спонсируется из Вашингтона еврейским лобби», - заявил Ципис.
По словам политолога, у США и Израиля сейчас натянутые отношения, политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не устраивает американского лидера Джо Байдена.
«В США есть мощное еврейское лобби, все зависит от того, какая партия находится у власти в США. Демократы считаются более либеральными, сторонниками антисионизма. Они выступают за то, что Израиль должен быть более либеральным, должен дать полные права палестинцам. Фактически тогда Израиль перестанет быть государством еврейским. Сейчас отношения с США натянутые. Джо Байден высказался недавно, что ему не нравится то, что делает правительство Нетаньяху. Теперь то, что мы видели сейчас, это сценарий, который мы уже видели», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что провести государственный переворот в Израиле по украинскому сценарию будет не так просто, более вероятно смещение Нетаньяху из-за раскола коалиции.
«Если говорить, каким методом была захвачена власть на Украине во время майдана, это был государственный переворот. У нас страна очень маленькая, вероятность государственного переворота меньше, чем смещение Нетаньяху из-за раскола коалиции. В таком случае будут назначены новые выборы. Раскол может произойти, если демонстрации будут набирать силы, столкновения с полицией уже происходят. Мы на грани того, что могут произойти столкновения между протестующими из разных сторон правого и левого лагерей. У нас в армии также большой раскол, в службах безопасности тоже, об этом заявил министр обороны Галант, это был легкий намек на то, что может произойти военный переворот», - заключил политолог.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта из-за призывов последнего приостановить судебную реформу. Процесс принятия реформы правительство призвал остановить и президент Израиля Ицхак Герцог.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально приостановил реформу, чтобы «избежать гражданской войны».
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