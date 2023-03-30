«Украинский сценарий»: В Израиле заявили о спонсировании США протестов в стране

Демонстрации в Израиле спонсируются из Вашингтона через некоммерческие организации, заявил в интервью НСН израильский политолог Саймон Ципис. Он рассказал о причинах «натянутых» отношений двух стран, а также предупредил о последствиях.

Накануне израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Так он прокомментировал заявления главы Белого дома Джо Байдена, который призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы в стране, а также заявил, что не намерен в ближайшем будущем принимать израильского премьера у себя в Вашингтоне.

«Сейчас активно обсуждается вопрос о том, что нынешние протесты в Израиле спонсированы из США некоммерческими «благотворительными» организациями. У нас выходят на демонстрации «левые», которые против судебной реформы, среди них появляются флаги АНТИФа, флаги либералов, ЛГБТ-сообществ, это явный почерк демократов в Вашингтоне. Большинство из этих демонстраций спонсируется из Вашингтона еврейским лобби», - заявил Ципис.

По словам политолога, у США и Израиля сейчас натянутые отношения, политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не устраивает американского лидера Джо Байдена.