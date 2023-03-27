Нетаньяху официально приостановил судебную реформу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально приостановил судебную реформу, которая вызвала протесты в стране.
«Когда есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я беру тайм-аут для такого диалога», — заявил Нетаньяху. После этого заявления глава федерации профсоюзов Израиля объявил о прекращении всеобщей забастовки.
Ранее в стране вспыхнули массовые акции протеста из-за реформы, предлагающей ограничить полномочия Верховного суда и предоставить исполнительной власти контроль над отбором судей. Процесс принятия реформы правительство призвал остановить президент Израиля Ицхак Герцог.
Кризис в Израиле из-за судебной реформы может привести к жертвам либо к падению правительства Биньямина Нетаньяху, заявил в интервью НСН израильский политолог Саймон Ципис.
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