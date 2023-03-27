«Политическое самоубийство?»: В Израиле признали угрозу военного переворота

«Разногласия колоссальные, сейчас происходит раскол в партии "Ликуд". Это правящая партия, которая составляет коалицию во главе с Биньямином Нетаньяху. Кроме того, три дня назад министр обороны Галант и глава Генштаба приехали на разговор к Нетаньяху. Я думаю, что они угрожали ему тем, что, если он не остановит судебную реформу, то произойдет военный переворот. Кроме того, к ним присоединились глава внутренней контрразвездки "Шабак" и глава внешней разведки "Моссад". Вчера Нетаньяху отправил Галанта в отставку, это сыграло роль триггера в воскресных демонстрациях, которые вылились в насилие и столкновения с полицией», - сказал Ципис.

Он указал два пути выхода из кризиса.

«Чтобы остановить кризис, надо либо прекратить реформу, а это будет означать падение правительства и новые выборы, либо с помощью армии ввести военное положение, арестовать Нетаньяху и его сподвижников, которые пытаются протащить эту реформу, приостановить любое законотворчество и объявить о новых выборах. Министры и члены коалиции Бен-Гвир и Смотрич сегодня утром угрожали Нетаньяху, что, если он остановит реформу, они выйдут из партии и коалиции. Это будет означать падение правительства и пятые новые выборы. Нетаньяху понимает, что он уже не станет премьер-министром, если объявят новые выборы, в лучшем случае он окажется в оппозиции. Его репутация сильно подмочена и он понимает, что это будет "самоубийство"», - разъяснил политолог.

По словам Циписа, ситуация приближается к критической точке, при этом ранее в Израиле ничего подобного не было.

«Сейчас демонстрации продолжаются. Несмотря на это, сегодня ночью кабинет министров продолжил тайное голосование за реформу. Они проголосовали «за», хотя половина кабинета отсутствовала. Теперь эту реформу должны ратифицировать в нашем парламенте, Кнессете. На фоне происходящего эти министры топят за реформу, как бульдозеры, ничего их не останавливает. Также ночью тайным голосованием был проведен закон об импичменте, о том, что его нельзя применить у Нетаньяху и свергнуть его с этой позиции. Мы приближаемся к решающей точке, когда возможны столкновения с жертвами. Сегодня вечером будет большая демонстрация сторонников правого лагеря, а сторонники экс-министра обороны едут в Иерусалим, чтобы устроить свою демонстрацию. Руководители Генштаба собирались сегодня утром, чтобы решить, будет ли армия принимать какое-то участие в этом кризисе или останется в стороне. Ситуация накалена до предела. В таком глубочайшем кризисе Израиль не был никогда», - подчеркнул он.

Политолог отметил, что вся страна сейчас ждет выступление премьера.